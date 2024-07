„Пегол“ и „Безопасното движение“

Днес Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни сложиха финала на сезона за рубриката "За книгите и други приятели" с още две книжни заглавия.

Историята, вдъхновена от реални факти в романа „Пегол“ от Йоана Вълчева, ще ви заинтригува. Срещаме гениален млад учен, който жертва свободата си за своето откритие, и някъде по пътя среща някой, за когото също си струва да се бори.

С мечока Бруно и любимите на децата капачета откриваме и запомняме правилата за безопасно движение на улицата. Енциклопедичната поредица „Безопасното движение“ има за цел да поднесе разбираеми отговори на многобройни детски въпроси.

Чуйте подробности за двете книги в аудиофайла на страницата. А, ако търсите още идеи за книги за четене за вас и вашите деца - потърсете всички издания на рубриката в раздел Медия на сайта www.njoy.bg