"Анжелик" и "Математическа суперсила"

Отново е четвъртък и отново ни е книжно и е време за заглавия за малки и големи в рубриката "За книгите и други приятели". Станислава Георгиева - Съни и днес ще ни заведе в красивия свят на книгите.

Ако търсите сюжет, който не можете да оставите, то днес имаме предложение точно за вас. Истината за един човек е в това, което крие, а героите в романът "Анжелик" на френския писател Гийом Мюсо имат много какво да крият. Историята ще ви държи без дъх, докато препускате из Париж, Венеция, Торино и Бейрут.

За децата в предучилищна възраст днешното предложение ще даде "Математическа суперсила". Занимателната книжка на Матия Кривелини и Агнес Баруци ще помогне на децата да заобичат математиката по забавен и интересен начин.

Кои са Чудогрух, Капитан Мър, Скокливка и Нинджакрок и какви са техните супер сили, чуйте от Станислава Георгиева - Съни в аудиофайла на страницата.