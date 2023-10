В новото издание на рубриката "Марс и Венера" с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова продължава темата за това как да бъдем балансирани и успешни с помощта на астролигията.

След като в предходното издание представителите на 6 зодии научиха какво би им послужило, за да намерят своя баланс, сега е ред на следващите 6 зодии.

Чуйте препоръките на стролого в аудиофайла на страницата.