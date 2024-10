Cybercab и хуманоидните роботи на Мъск

Както всяка сряда в шоуто на Инспектор N-JOY и днес имахме възможност да се запознаем с технологичите новости, благодарение на експерта в областта - Николай Ангелов.

В Метарубриката двамата обсъдиха събитието Cybercab, което демонстрира електрическо такси, което се задвижва само, няма шофьор в него, няма педали и волан или какъвто и да е метод за ръчно управлиние и е двуместно. То се движи на 4 гуми и има две врати, които се вдигат като крилата на пеперуда.

Освен това Инспектор N-JOY и Ники обсъдиха и хуманоидните роботи, които Илон Мъск се опитва да произвежда и бяха представени на Cybercab.

