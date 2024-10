Защо партньорът ми не иска да познава децата ми от предходен брак?

Казва и показва, че ме обича, но само когато съм сама. Как да разбирам поведението му?

Това е въпросът на наша слушателка към психолога Елена Димитрова-Ангелова в рубриката за взаимоотношения "Загубени в превода".

