Идея за уикенда - Екопътека Бели Искър

Днешната дестинация в Идея за уикенда се намира близо до София, на 70 км. от столицата, до село Бели Искър, а именно Екопътека Бели Искър.

Една много живописно и красиво място подходящо за семейна разходка за която уеб редакторът на njoy.bg разказа в шоуто на Нейа.

Село Бели Искър се намира на 11 км. от гр. Самоков, а едноименната пътека започва на около 3 км. след него.

Маршрутът преминава през живописното дефиле на река Бели Искър и е с обща дължина 7 км. Пътеката е кръгова, т.е. началото и краят й са една и съща точка, а тази точка се намира на самото асфалтово шосе. Има няколко информационни табели, които ще ви запознаят по подробно с местността.

Разходката ви ще преминава ту на единия, ту на другия бряг на река Бели Искър по 8 дървени моста, всеки от тях си има име Синия вир, Изгрев, Двата камъка, Тис, Дългия, Бор, Арамлия и Суларо.

Има много места за отдих, беседки и полянки, където можеш да спрете да похапнете и да се насладите на красотата на Природен парк Рила. В горния край на пътеката има заслон и наблюдателна площадка, чудесно място за красиви панорамни снимки. Връщането може да бъде по асфалтовия път, които се движи успоредно или обратно по мостовете край реката.

Пътеката се обхожда за общо 3 часа и ако сте любители на археологията и историята можете да съчетаете разходката си с посещение на крепостта Шишманово кале, която се намира в посока Говедарци до с. Доспей и е почитана като мястото, където вероятно се е провела последната битка на Цар Иван Шишман.