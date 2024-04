Емблематичният куиз “Битка на половете” се завръща в ефира на радио N-JOY.



В битката с “мъжки” и “женски” въпроси влизат Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова, които просто ще ви “тръшнат” от смях.

Всяка сряда сутрин след 9 часа студиото на радио N-JOY ще бъде арена за “Битка на половете”.

Слушайте забавните спорове между водещите и отговорете на въпроса и към слушателите, който ще намерите във Facebook страницата на радио N-JOY.

А кой победи днес, чуйте в аудиофайла на страницата.