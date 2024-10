Kак поколенията възприемат истинската красота

Днес в рубриката "Как изкуственият интелект променя стандартите за красота?" Доменика Димитрова и Инспектор N-JOY обсъждат как поколенията възприемат истинската красота.

От 20 години Dove са неуморими да променят налаганите стандартни и критерии за красота, тези във вестници, списания, социални медии, а от известно време и изкуственият интелект! Dove са първите, които използват в своите комуникационни кампании реалистични и истински образи на неподправената човешка/женска красота без дигитална обработка.

Подкрепяме глобалната инициатива на световния бранд Dove, която цели всяка жена да бъде уверена и да бъде себе си. Не се подхлъзвай по стереотипите за красота, а остани автентична дори когато използваш изкуствен интелект.