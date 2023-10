Важно ли е от коя страна на леглото спим?

Интернет е голям и бисквитки дебнат от всякъде!

Четвъртък е денят на рубриката "Бисквитки" с Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова, с която ни разхождат из социалните мрежи.

Кой на коя страна и от коя страна на леглото спи - дисекция на двойките и техния избор за сън.

Профилът в социалките, който днес привлече вниманието на Доменика е този на Джордан Дъ Сталиън (Джордан Жребеца). Той дава интересни съвети и обяснява по закачлив начин всякакви неща от ежедневието, включително дава рецепти за хляб, разкрива трикове в различни области и т.н.

В случая той е публикувал видео, в което споделя, че мястото ни в леглото определя поведението ни на работа, колко пари печелим и характера ни.

Какви са хората, спящи от ляво и какви са хората, спящи от дясно на леглото - това чуйте в аудиофайла на страницата.