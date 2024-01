Интернет е голям и "бисквитки" дебнат от всякъде!

В четвъртък, в шоуто на Инспектор N-JOY, отново е време за рубриката "Бисквитки" с Доменика Димитрова.

Няма как в началото на годината да не обърнем внимание на новите трендове, които настъпват през 2024 г.

Сред интересните неща в социалните мрежи е трендът "Съпруга на гангстер" - начин на обличане и начин на чувстване на жената. Стилът е вдъхновен от идеята жената да се чувства в своята женска същност, да получава внимание като да й отварят вратите, да има високи стандарти, да не се страхува, че някой ще й откаже. Според инфлуенсърите в социалните мрежи така мъжете разкриват своята мъжественост. Ще се носят кожа и черно, анималистични принтове, големи слънчеви очила, прически в стил 80 и 90-те години.

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.