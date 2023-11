Тенденциите в празничния маникюр

Наближава краят на работната седмица, а заедно с него идва ред на рубриката „Бисквитки“ с Доменика Димитрова в шоуто на Инспектор N-JOY. Този четвъртък темата е тенденциите в сферата на маникюра за 2024 година.

В миналото остават подобните на оръжия дълги нокти с безбройни и кичозни декорации. За сметка на това, на мода идва семплият, къс маникюр с изчистен дизайн и елегантност.

По-голямо значение се отдава също и на поддръжката на собствените нокти и съхранението на тяхната здравина. Важно е да се възползваме от часовете си при маникюриста изцяло и да извличаме полза отвъд красивите нокти, с които ще си тръгнем оттам. Ако внимателно следим всяка манипулация, която се извършва върху нас през това време, това ще ни даде възможност да се научим как сами да полагаме грижа за своя маникюр.

Чуйте още съвети как да съхраним своите нокти в аудиофайла на страницата.