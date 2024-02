Тенденциите в модата в социалните мрежи

Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова отново ни черпят с рубриката "Бисквитки".

Какви ще бъдат тенденциите в модата, особено при жените, в обувки, облекла и аксесоари и други?

Панделките превземат пролетните трендове в социалните мрежи!

Освен това настъпват и чорапогащниците - колкото по-цветни, толкова по-добре или, ако не са цветни, то да бъдат с някакви готини орнаменти. Актуалните ултракъси, къси панталонки, биват носени само с чорапогащник и някакъв вид висок ток, така че търсенето е в посока - чорапогащник с интересни орнаменти или искрящи цветове.

И да не забравяме дантелата - това е жестока тенденция в момента.

Ако се чудите какво да направите с чантите си, за да ги върнете в модата, както и кои са трендовете при очилата, косата и грима? Това ще научете в аудиофайла на страницата.