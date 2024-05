Met Gala, кинофестивалът в Кан и движението #Metoo

Днес в рубриката "Бисквитки" Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова отново посърфираха из социалните мрежи.

На фокуса на тяхното внимание този път попаднаха Met Gala, 77-то издание на кинофестивала в Кан и движението #Metoo.

Слушайте аудиофайла на страницата и научете повече за блясъка, пясъка и женската красота, като мотив на тазгодишните издания на Мет Гала и фестивала в Кан, които отново бяха заплашвани от нови разкрития на движението #Metoo и въпроса за жените в киното.