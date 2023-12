И този четвъртък се мотаем наляво-надясно из социалните мрежи с Доменика Димитрова и Инспектор N-JOY чрез рубриката „Бисквитки“.

Темата днес е: Кой е спортът, който е тенденция в социалните мрежи - особено в Instagram и TikTok.

Здрав дух, в здраво тяло и от "Омм...", преминава към "Офф..."- за жените и "скок-подскок" - за мъжете.

Какви са тези непрофесионални спортове, какви са подходящите спортове при дефицит на внимание и как да разпуснете от Интернет-а? Чуйте в аудиофайла на страницата.