Този четвъртък Доменика Димитрова и Инспектор N-JOY ни отвеждат в розовия свят на новия филм „Барби“ в рубриката „Бисквитки“.

Какво представлява курс по “Барби енергия“ и кой е Кен?

Доменика дава отговор на тези въпроси и коментира други интересни факти, като костюмите на героите, как филмът отразява 21 век и новия хит на Dua Lipa от филма.

