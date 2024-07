Какво е задължителното условие за красива лятна снимка?

Плаж, море, залез, ръка, която държи цветен коктейл.. и?

Верният отговор е красив, тренди и подържан маникюр.

Рубриката “Бисквитки” в шоуто на Инспектор N-JOY тази седмица ни глези със сладки и модерни предложения за цветовете в маникюра ни това лято.

Чуйте в аудиофайла на страницата какво е селектирала от “социалките” Доменика Димитрова.