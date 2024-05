Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова отново правиха Бисквитки.

Какви са трендовете при банските, ноктите и какво виждат мъжете, което жените не разбират - това са част от посоките в които поема рубриката, следяща социалните мрежи.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.