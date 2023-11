Какви са козметичните тенденции на новия сезон?

В днешния епизод на рубриката „Бисквитки“ Доменика Димитрова запознава Инспектор N-JOY с основния начин на жените за справяне с лошото настроение, предизвикано от настъпването на есента.

Доменика разкрива любимата рецепта за повдигане на духа, а именно – пълна промяна във външния вид. Освен изцяло нова прическа, лицеви масажи и „лифтинг“ кремове, вдъхновение има и за здравословно хранене.

Запознаваме се също така с Мадам Сует (Madame Sweat), известна със своята способност да отговори на всеки един въпрос, свързан с лична и домашна хигиена, и дори да подкрепи своя отговор с научна обосновка.

