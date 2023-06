Нагазваме дълбоко в социалните мрежи с Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова в рубриката "Бисквитки".

Ако се чудите какъв е трендът по отношение на музикалния фон за лятото, то отговорът на този въпрос е в посока на бавната мелодична музика.

Докато до този момент ритъмът в горещите дни беше по-забързан, то през лято 2023 година много родни и световни музиканти залагат на песни, които карат слушателя да преоткрие себе си, да се почувства, да се освободи от страха от изразяването на личността или чувствата си.

Тези мелодии обаче могат да донесат тревожни и депресивни мисли...

Как да се отдадете и да преживеете това, което ви се случва - чуйте отговора на този въпрос в аудиофайла на страницата.