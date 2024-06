Днес в рубриката "Бисквитки" Доменика Димитрова отново ни разходи из социалните мрежи и сподели какви съвети е открила за подобряване на концентрацията и вниманието.

Ако и вие искате по-лесно да систематизирате ежедневните си задачи изслушайте рубриката в аудиофайла на страницата.