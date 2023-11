Къде да пазаруваме изгодно?

И днес обсъждаме актуални за месец ноември теми от интернет пространството заедно с Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова в рубриката „Бисквитки”.

Тази седмица на вниманието ни е Черният петък.

Често чуваме за популярната практика на магазините у нас да повишават цените броени дни преди големите намаления, за да може да продадат своите стоки с възможно най-голяма печалба.

В резултат на това тези -50%, които така лъчезарно ни се усмихват от етикетите, невинаги са отражение на реалното намаление, което получаваме.

Къде обаче можем да бъдем сигурни, че ще намерим това, което търсим, на най-изгодните цени?

Разходете се през Лондон, Лисабон, Истанбул, Милано, Париж и Скандинавския полуостров и научете отговора на този въпрос в аудиофайла на страницата.