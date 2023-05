Бисквитки: Как да преценяваме хората по-добре в социална среда?

Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова днес отиват на нивата, за да берат коприва, в рубриката "Бисквитки".

В сезона на зеленолистните - коприва, лапад, спанак и др. преоткриваме ползите от консумацията и цялостната им употреба.

Но като ще се грижим за здравето си, трябва да се постараем и за аутфита си, така че вадим най-актуалните слънчеви очила на показ.

А зад тях можем да гледаме необезпокоявани хората, които ни заобикалят - за това, ето няколко съвета как да преценявате хората по-добре в социална среда?

