И този четвъртък сме на кино тематика в рубриката „Бисквитки" с Доменика Димитрова и Инспектор N-JOY.

Двамата коментират розовата вълна, вдъхновена от филмът „Барби", която завладя и модната индустрия, бокс офис успеха на „Опенхаймер" и състезанието между двата филма.

Доменика дава насоки за хората, които още не са гледали „Опенхаймер“, коментира сериалът „Идолът" с участието на дъщерята на Джони Деп и стачките в Холивуд.