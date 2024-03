В новото издание на рубриката "Бисквитки" с Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова продължава пътешествието ни в света на социалните мрежи.

Пролетта чука на вратата и тя е най-подходящият (най-тренди) сезон за изпълняване на ергенски или момински партита, които обикновено водят в последствие до сватба.

Така че в епизода днес под прожекторите са модните тенденции при тези поводи през 2024 г. Чуйте ги в аудиофайла на страницата.