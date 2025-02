В първата седмица на февруари Инспектор N-JOY и Марияна Митева поставиха началото на нова тематична серия в Art&Beauty.

В месеца на любовта в рубриката ще проследим връзката на велики художници и техните музи.

Днес на вниманието ни е необикновената любовна история между гениалния художник Густав Климт и неговата вдъхновителка Емили Фльоге.

Чуйте детайлите в аудиофайла на страница.