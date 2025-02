В края на февруари слагаме точката и на тематичния месец в рубриката Art&Beauty.

Днес Инспектор N-JOY и Марияна Митева ни поднесоха последнита серия от любовния месец.

В епизода на великите художници и техните музи, двамата обсъдиха Салвадор Дали и Гала.

Чуйте интересната им лична история в аудиофайла на страницата.