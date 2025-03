Вдъхновяващи жени, спечелили най-много награди Оскар - Катрин Хепбърн

Седмицата винаги завършва артистично и красиво с Инспектор N-JOY и Марияна Митева.

Днес двамата поставиха началото на нова тематична поредица в рубриката Art&Beauty.

В месеца на жените тя ще бъде посветена на силни и вдъхновяващи жени.

В случая, дами спечелили най-много награди Оскар.

Началото беше поставено със знаменитата Катрин Хепбърн, която е единствената актриса, спечелила 4 от престижните отличия за най-добра женска роля.

Чуйте любопитни факти за тази американска филмова звезда в аудиофайла на страницата.