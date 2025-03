Вдъхновяващи жени, спечелили най-много награди Оскар - Мерил Стрийп

След като в предишни издания на рубриката Art&Beauty Инспектор N-JOY и Марияна Митева ни разкриха детайли за кариерата на Катрин Хепбърн и Ингрид Бергман, днес на фокус е още една от иконите на Холивуд - актрисата с най-много номинации за Оскар - Мерил Стрийп.

Първия си оскар тя печели през 1979 г. за ролята си във филма "Крамър срещу Крамър". Три години по-късно идва и второто й отличие за играта й във филма "Изборът на Софи". Третият си Оскар получава през 2012 г. за ролята си на Маргарет Тачър във филма "Желязната Лейди".

Чуйте още любопитни факти за Мерил Стрийп в аудиофайла на страницата.