Тенденциите в грима през вековете – 90-те

В края на седмицата заедно с Марияна Митева и Инспектор N-JOY се завръщаме в света на изкуството и красотата с рубриката Art&Beauty. Първата ни тема за 2024 са тенденциите в сферата на грима, както и най-големите имена в областта.

Легендарни със своя отпечатък върху модата и красотата са 90-те години на 20 век. Освен със запомнящите се прически и стила на обличане, силно вдъхновен от поп културата, тази ера се характеризира с определена визия в грима. Кафявите сенки и тъмните матови нюанси върху устните отново дойдоха на мода през последните няколко години, макар и в по-неутрален вариант с по-топли, земни тонове.

Друга отличителна черта на грима от 90-те са сенките в металически тонове – бронз, сребро и злато. Тяхната употреба, както и тази на опушения тъмен грим, е ключова за постигането на характерната драматична визия. В края на десетилетието обаче тя парадоксално отстъпва място на минималистичния грим, наблягащ на чиста и сияйна кожа и възможно най-малко цветни ефекти.

През 90-те години се случва и един интересен феномен – появата на професионалния гримьор. Някои от най-големите звезди на гримьорския подиум, оставили значителни следи в индустрията за красота, са Кевин Окойн, Франсоа Нарс, Боби Браун, Лаура Мерсие и Пат Макграт. Освен със създаването на свои собствени марки за производство на грим и козметика, всеки от тях е добре познат и с революционни за времето си техники и похвати. Кевин Окойн работи с множество топ модели, музиканти и артисти и е автор на фундаментални за всеки добър гримьор книги. Французинът Франсоа Нарс се прочува със своята смела техника и оригинални цветови комбинации. Началото на тенденцията за създаване на собствена епонимна марка пък е поставено от талантливата Боби Браун, чиято компания и до днес насърчава естествения външен вид и красота. Друга емблематична фигура на минималистичния грим е Лаура Мерсие, работила като личен гримьор на звезди като Мадона, Джулия Робъртс и Сара Джесика Паркър. Не на последно място е и един от най-влиятелните гримьори в историята – британката Пат Макграт, превърнала грима в изкуство благодарение на сътрудничеството си с Джон Галиано за Диор.

Още интересни подробности за света на красотата през 90-те чуйте в пълната рубрика в аудиофайла на страницата.