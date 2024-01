Тенденциите в грима през вековете – 2000-те

В рубриката Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева продължаваме с втора част от темата за грима през историята. Днес разглеждаме тенденциите на двехилядните.

Невероятен ентусиазъм в масовата култура предизвиква настъпването на новото хилядолетие, който е ясно отразен и в модата. Някой от най-големите марки – Версаче, Гучи, Долче и Габана се вдъхновяват от стила „блинг блинг“, създавайки характерната за епохата крещяща визия на хип хоп и рап културата. Бритни Спиърс, Парис Хилтън, Кристина Агилера, Гуен Стефани и Бионсе са само някои от иконите за красота на двехилядните, които оставят своя отпечатък върху поп сферата и играят важна роля в оформянето на тенденциите.

Гримът на тази епоха се характеризира със смели творчески решения, най-важни от които са бляскавите устни. На пазара се предлагат безброй продукти, създаващи така наречения „мокър“ ефект и подражаващи на грима, носен от най-големите звезди. Често използвани за подчертаване на очите са ярките цветове, например, електриково синьо или лайм зелено, а веждите са тънки и понякога преувеличено извити, контрастирайки с модерната днес тенденция за естествена визия. Тенът на двехилядните е сияен, скулите са подчертани с ярък руж, а в широка употреба през тази епоха влизат и автобронзантите, ефектът от прекомерното ползване на които можем ясно да видим на снимки и клипове.

В началото на 21 век вниманието на всички участници и любители на поп културата е привлечено от новата и интересна тенденция за ноктопластика, възникнала в Япония. Ноктите са задължително лакирани в ярки цветове и инкрустирани с кристали и брокатни частици.

Изразителността и екстравагантността на двехилядните наскоро се завърнаха на фокус, възкресени от появата на движението Y2K. Чрез него младите потребители в Интернет се забавляват, пресъздавайки стила и визията на култови знаменитости и вдъхвайки нов живот на тенденциите на това десетилетие.

