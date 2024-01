Тенденциите в грима: 2010 - 2020 г.

Шоуто на Инспектор N-JOY в петък носи доза красота и елегантност с рубриката Art&Beauty с Марияна Митева.

В третата част на поредицата за грима през историята се спираме на периода от 2010 до 2020 г.

Време на нов поглед към красотата, появата на едно съвсем ново и съвсем различно поколоние - милениалите, както и излизането на нови марки на козметичната сцена с по-модерен и актуален подход.

Периодът на появата на социалните мрежи, който създава радикалната промяна и в отношението към красотата.

Как започна промяната? Кога се появиха бюти инфлуенсърите? Коя е социалната мрежа, в която в момента се представят новите тенденции и техники?

Отговорите на тези и други любопитни въпроси чуйте в аудиофайла на страницата.