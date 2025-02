През януари Инспектор N-JOY и Марияна Митева посветиха рубриката Art&Beauty на красотата и на отношението към нея на различни места по света, известни с ритуалите си за разкрасяване.

В този епизод се отправихме към екзотично Мароко.

Женската красота там се приема като комбинация от външно изящество и вътрешна хармония.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.