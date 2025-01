Първото издание на рубриката Art&Beauty за 2025 година отново ни потапя в света на изкуството и красотата.

Днес Инспектор N-JOY и Марияна Митева дадоха старт на нова тематична поредица, посветена на отношението към красотата на жените в различни части на света.

Начална точка на това пътешествие е страната на изгряващото слънце. В епизода проследяваме интересните ритуали и уникалното отношение на японките към красотата.

Слушайте епизода в аудиофайла на страницата.