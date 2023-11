Най-красивите жени в историята – Нефертити и Клеопатра

Инспектор N-JOY и Марияна Митева посрещнаха месец ноември с нова завладяваща тема в рубриката Art&Beauty.

През следващите няколко седмици ще ни разкажат повече за най-красивите жени в историята. Днес откриват темата с двете най-известни жени-владетели на Древен Египет – Нефертити и Клеопатра.

Ликът на Нефертити – в превод, „Красивата дойде“, е увековечен в една от най-добре познатите реликви от древния свят, а именно нейният бюст. Клеопатра пък, наричана „Вечната царица на Нил“, е последната владетелка на Древен Египет, а от нейната романтична връзка с Юлий Цезар продължават да се раждат литературни и кинематографични творби.

Известни освен със своята красота, вдъхновила безброй произведения на изкуството, тези силни дами са движещата сила зад множество радикални промени в религиозното и политическото устройство на своето царство.

Какво е тяхното влияние през вековете и как са спомогнали за развитието на древноегипетската цивилизация?

Какъв е културният принос на Нефертити и Клеопатра в тяхната роля на философи, мислители и ценители на изкуството?

Пълната рубрика може да чуете в аудиофайла на страницата.