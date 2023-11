Най-красивите жени в историята – Мерилин Монро

Продължаваме темата за най-красивите жени в историята заедно с Марияна Митева и Инспектор N-JOY в рубриката Art&Beauty. Тази седмица в центъра на нашето внимание една от най-големите икони на 20 век – Мерилин Монро.

Позната под този прекрасен артистичен псевдоним, истинското име на легендарната актриса и модел е Норма Джийн Мортънсън. Известна със своята провокативност, Мерилин участва в множество филмови проекти, най-популярните от които са „Някои го предпочитат горещо“, „Джентълмените предпочитат блондинки“ и „Как да се омъжиш за милионер“. С тези свои успехи в сферата на киното Мерилин затвърждава статута си на един от вечните секссимволи, прочути в целия свят. Именно благодарение на филма „Проклетите седем години“ се ражда най-култовият момент, който всеки свързва с красивата блондинка, а именно – бялата рокля, повдигната от излизащия от улична шахта въздух.

Мерилин се превръща в икона на красотата и елегантността, привличайки вниманието на големи исторически фигури като Франк Синатра и Джон Кенеди.

