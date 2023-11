Най-красивите жени в историята - Грейс Кели

Завършваме и тази седмица с Марияна Митева и рубриката Art&Beauty в шоуто на Инспектор N-JOY, където продължаваме темата за най-красивите жени в историята.

Днес ще чуем повече за американската актриса Грейс Кели.

Благодарение на своята красота, артистичен талант и елегантност, тя се превръща в една от емблематичните фигури на холивудското кино. Само в рамките на пет години тя участва в цели 11 хитови филма, а за ролята си в "Провинциално момиче" е удостоена с награда "Оскар".



Със своя чар и перфектно възпитание Грейс Кели печели сърцето на принц Рение III, за когото се омъжва, и се премества да живее в княжество Монако. За да може да изпълнява задълженията си на принцеса, актрисата се отказва не само от своята изгряваща филмова кариера, но и от американското си гражданство. Грейс Кели се превръща не само в любяща майка на три деца, но и в една от най-обичаните и дейни в сферата на благотворителността личности. Нейна е заслугата за създаването на превърналия се в традиция "Бал на розата".

Още завладяващи детайли от живота на тази любима на света жена можете да научите в аудиофайла на страницата.