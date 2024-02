Любовта в седмото изкуство: "Оглупели от любов"

През февруари - месецът на любовта и виното - Инспектор N-JOY и Марияна Митева ще ни вдъхновяват за романтика с рубриката Art&Beauty.

Продължаваме да говорим за кино изкуството в най-романтичното му измерение, включващо любими и незабравими филми за любовта.

Днес наш фаворит е една незабравима романтична комедия, която винаги присъства в топ 5 на най-чаровните филми за любовта и това е "Оглупели от любов". Излязъл през 2011 година, филмът продължава да завладява сърцата на публиката с уникалната си комбинация от интелигентен хумор, романтика и неочаквани обрати. Звездният актьорски състав включва Стив Карел, Райън Гослинг, Джулиан Мур, Ема Стоун и др.

Чуйте повече за романтично филмово предложение от аудиофайла на страницата.