През февруари - месецът на любовта и виното - Инспектор N-JOY и Марияна Митева ще ни вдъхновяват за романтика с рубриката Art&Beauty.

Най-краткият месец от годината ще бъде посветен на седмото изкуство - киното и на темата за любовта във филмите.

Първото заглавие е лентата "Наистина любов" на режисьора Ричард Къртис. Във филма участват Хю Грант, Кийра Найтли, Колин Фърт, Ема Томпсън, Лиъм Нийсън и др.

