Коледните столици на Европа – Виена

В средата на месец декември в рубриката Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева продължаваме празничната си разходка из Европа.

Днес се пренасяме в град, известен със своята красота през цялата година и многократно определян като най-доброто място за живот на европейския континент, а именно – Виена.

Тази столица на изкуството, културата и архитектурата се превръща във вълшебна приказка, щом застудее и коледните светлинки заблестят. Датиращи още от Средновековието, в началото виенските коледни базари са били малки пазарчета, където хората са можели да закупят коледна украса или пък да се почерпят с вкусно лакомство. С течение на вековете обаче това се превръща в ежегодно събитие, свързано с коледния сезон.

Виена предлага около 20 коледни базара, най-известният от които е този на Ратхаусплац – централния площад пред сградата на кметството. Едно от най-обичаните празнични събития в света, базарът дава възможност на всеки да се наслади на стотици щандове с ръчно изработени сувенири, безброй вкусотии и дори коледна работилница. На площада грее също така величествена коледна елха, а забавление предлага красивата ледена пързалка с трибуни за посетителите.

Във въздуха се усеща силно и духът на любовта – специално украсеното с червени сърца Дърво на влюбените и спиращият дъха бароков замък Белведере създават перфектната романтична атмосфера.

Коледният базар пред другия добре познат виенски дворец Шьонбрун предлага множество концерти, както и оригинален коледен уъркшоп за деца.

Зрелище представлява гигантският адвент календар на фасадата на двореца Белведере, където всеки ден се отваря нов прозорец, разкриващ коледна сцена.

Друга интересна традиция във Виена е изработването на коледен венец, ознаменуващ началото на празничните дни, около който на самото Рождество Христово хората танцуват на фона на красива музика.

Пренесете се в магичната коледна Виена и научете повече за този вълшебен град в аудиофайла на страницата.