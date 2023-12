Коледните столици на Европа – Лондон

С рубриката Art&Beauty в компанията на Инспектор N-JOY и Марияна Митева приключваме последната седмица преди празниците. Заедно с нея отбелязваме и финалната дестинация в нашата коледна разходка из Европа, а именно – бляскавия Лондон.

Осветени улици, оживени пазари, концерти и импровизирани събития създават коледно настроение в този пъстър град, богат на история и разнообразни култури. Един от най-вълшебните елементи по това време на годината е уличното осветление, което засенчва дори това на града на светлините, Париж. Между 8 и 15 ноември на някои от най-известните лондонски улици заблестяват тематично подбрани светлини, които превръщат британската столица в истинска коледна приказка.

Всяка година различна знаменитост получава честта да запали украсата на коледната елха, висока 20 метра и окичена с над 30 хил. светлини, а този ноември в тържественото събитие участие взе певицата Nicole Scherzinger. Обичаят датира от 1947 година, когато норвежкият крал започва ежегодно да подарява на Англия най-високата елха в знак на благодарност за британската подкрепа по време на Втората световна война.

Несъмнено магическото преживяване не би било пълно без коледните базари. Зимната страна на чудесата в Хайд Парк е пълна с атракциони, празнични сергии с гурме специалитети и забавление за цялото семейство. Различни по стил коледни селища из цял Лондон пък предлагат занаятчийски уникати, гастрономия и, разбира се, завладяваща празнична атмосфера.

Емблематични за поколения лондончани са и ледените пързалки, които предлагат незабравими преживявания за всички любители на кънките. Богата артистична програма допълва празничното вълшебство.

Посрещането на новата година се превръща в зрелищен спектакъл благодарение на грандиозните фойерверки, изстрелвани традиционно от бреговете на река Темза.

