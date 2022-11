Историята на грима: Макс Фактор

След трите най-значими френски марки днес Инспектор N-JOY и Марияна Митева ще се прехвърлят на американския континент и ще запознаят слушателите с една от най-големите професионални марка за грим в Америка, която започва съществуването преди 100 години – Макс Фактор.

Основана е от Максим Факторович - полски еврейн, който от малък получава завидни познания в сферата на химията. Има огромен принос към налагането на професията гримьор, както и за текстурите и наименованията в грима, които използваме днес. Той затвърждава също пръв използването билки и плодове в козметиката си, заявява необходимостта от фотосесии и създаването на цели колекции.

Прочетете още за пътя към успеха, който е изминал той, на нашия сайт.