История на картините, възпяващи Пролетта: Алфонс Му̀ха

Пролетта продължава да вдъхновява рубриката Art&Beauty да преоткрива шедьоври на изобразителното изкуство, които са били вдъхновени от самата нея и са се превърнали в емблематични произведения за редица творци, какъвто е случая на художника, за който Инспектор N-JOY и Марияна Митева говорят днес.

Алфонс Му̀ха e виден чешки творец и един от най-известните представители на стила ар нуво в изобразителното изкуство, характеризиращ се с плавните си линии и деликатните детайли, създадащи очарователна и магическа атмосфера.

Снимка: Getty Images / Heritage Images

