Рубриката Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева този месец е посветена на естествената красота.

Разберете каква е вълнуващата история на един от най-базисните продукти на козметиката и грижата за тялото - шампоана.

Чуйте рубрика в аудиофайла на страницата.