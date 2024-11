Получават ли коледни подаръци Динозаврите?

Днес в рубриката "Факт или фантазия" гостува учен - доктор по политология и европеистика, пътешественик, говори официалните езиците на над 97 държави, любител енциклопедист и дългогодишен приятел на Музейко — Филип Дандолов.

Той е част от Образователния екип на Музейко още от самото начало, когато отварят вратите на най-големия детски научен център у нас. Неговата суперсила е.... да превръща науката в истинско забавление!

Със знанията си по физика, биология, история, математика и археология, Филип прави истински чудеса. Знае дори как да надуе балон без помпа и без вдишване-издишване! Неговата най-голяма страст са експериментите и моментите, в които науката оживява пред очите на децата!

Ако сте готови за изненади и малко вълшебство, поднесени от Фил и неговата наука, чуйте в аудиофайла на страницата какви въпроси зададе водещата Нейа на Фил.

Двамата обсъдиха въпроса, ако динозаврите бяха тук днес, какво биха си пожелали в писмото до Дядо Коледа? Също и какви видове динозаври могат да се видят в Музейко, каква е любимата им игра, както и какво има в Дино къта.

Поговориха също и за формата „Наука с поука“, за Експериментариума на Музейко, за безгрижни игри с най-малките, за специалните гости, които ще бъдат в Музейко на 17 ноември и които ще ни въведат в света на модерната детска стоматология и музикалната терапия.

Тази неделя музикалният терапевт Димитър Еленски е подготвил специална програма за забавление в Музейко, която не само ще ни даде „витамини“ за добро настроение, но и ще ни запознае с различни музикални инструменти, техните особености и конструкция. Музикалните занимания започват в 11 и 12:30 ч. в Музейко.

Заставка: Факт или Фантазия - енджойвай с цялото семейство в Музейко, най-големия детски научен център в Източна Европа!