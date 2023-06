Обичаш обувките? Слушай радио N-JOY и рубриката на Deichmann - епизод 9

Слушай рубриката на Deichmann с Доменика Димитрова и Инспектор N-JOY, за да си винаги в крак с актуаните тенденции в света на обувките.

Сезонът на отворените обувки в Deichmann е открит!

Deichmann предлага богато разнообразие от модели – разноцветни джапанки, чехли в хипи стил или на ток, сандали във всички нюанси на хитовия цвят металик.

Зелено, жълто, розово и синьо – модата този сезон е без задръжки и залага на смели неонови цветове. Безспорен фаворит е розово! Визия от глава до пети в розово или така нареченият стил барби.

Ретро стилът се завръща и стилът на 80-те отново е на мода. През деня сме със сандали с платформа или сникъри, а с напредването на вечерта токчетата стават все по-високи.

