„Да откриеш България“ – Старинен Пловдив

В днешната ни радиоразходка ще ви отведем в град Пловдив и заедно с Вангел Илиев, главен екскурзовод към Общински институт Старинен Пловдив, ще ви разкрием повече за богата история и красивите забележителности на градът под тепетата.

Със своите 8000 години история, град Пловдив покрива един изключително богат спектър от различни цивилизации, етноси и религии, които съществуват в България. От античния период, късна античност, ранно християнство, османски период през средновековието и до днешни дни Пловдив има какво да покаже на своите посетители.

Първата ни спирка е Античният театър. Построен между две тепета, той е бил един изключително важен културен център. Той е сред най-добре запазените антични театри в света. Днес Античният театър в Пловдив е напълно адаптиран за съвременния културен живот на града. В него се провеждат различни по характер спектакли и концерти за около 3000 зрители.

Снимка: Общински институт Старинен Пловдив

В своя разцвет Римският стадион е побирал половината от населението на град Пловдив, което е било 30 000 души, той се е използвал основно за спорт наподобяващ Олимпийските игри. Разположен между западния склон на Таксим тепе и източния склон на Сахат тепе, той е едно от най-внушителните съоръжения в града през този период.

Снимка: Общински институт Старинен Пловдив

Балабановата къща е една от емблемите на Стария Пловдив. Тя е много добър пример за архитектурата на османския барок. Днес Балабановата къща представя на своите посетители два различни свята. Единият е светът на възрожденската епоха, в която ни отвеждат пищните дърворезбовани тавани, богатата на стилове мебелировка и алафрангите, а другият е светът на културата и изкуството.

Снимка: Общински институт Старинен Пловдив

Слушайте цялото интервю с Вангел Илиев в аудиофайла на страницата. И научете кои са скритите съкровища, които можем да посетим в Старинен Пловдив.

