Обичаш обувките? Слушай радио N-JOY и рубриката на Deichmann - епизод 8

Време е да заменим сникърите със сандали – с тънък или квадратен ток, женствени и елегантни, или ежедневни и с плоска платформа. Сандалетите също са топ предложение – украсени с камъчета или верижки, те придават на крака изключителна женственост и романтика.

Острите обувки с тънък ток остават неотменна част от лятната мода. На сцената изгряват и обувките с грубовати токчета в стил сабо!

Любимият слънчев сезон започва с изобилие от цветове - от ярки през пастелни до основни неутрални в приглушено бяло и бежово, и предлага широка гама от модерни летни визии.

