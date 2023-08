Обичаш обувките? Слушай радио N-JOY и рубриката на Deichmann – епизод 11

Слушай рубриката на Deichmann с Доменика Димитрова и Инспектор N-JOY, за да си винаги в крак с актуалните тенденции в света на обувките.

Лятото лека полека си отива! Съвсем скоро училищният звънец ще прозвъни отново, оповестявайки старта на първата учебна година за някои, за други – последната, а за повечето ученици – поредната. Връщането в училищния двор е съпроводено с много емоции – както за децата и младежите, така и за техните родители.

Deichmann има точните обувки за всеки важен момент в живота.

Deichmann означава мода и марки на най-добра цена за момичета и момчета, за деца и тийнейджъри, както и за възрастни. Накратко: за всички!

Ела в Deichmann и си избери нови обувки и раница! За училище, за новия сезон – изборът е голям!

Новите модели на Deichmann може да видиш ТУК!

Чуйте повече по темата в аудиофайла по-горе в статията.