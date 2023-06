Обичаш обувките? Слушай радио N-JOY и рубриката на Deichmann – епизод 10

Най-после лятото е тук! Време е за ефирни рокли, къси панталонки, бански, чехли и джапанки!

Слушай рубриката на Deichmann с Доменика Димитрова и Инспектор N-JOY, за да си винаги в крак с актуалните тенденции в света на обувките.

Новите стилове при чехлите са по-разнообразни от всякога по отношение на цветове, материали и подметки.

Независимо дали са супер ниски и равни, със средно дебели подметки в плетена или конопена визия или XXL с модерни масивни подметки, дали със сребрист блясък, в меки или неонови цветове, с кръстосани или шарени каишки, ефирните и супер удобни чехли са създадени, за да се насладите максимално на лятото!

Изберете най-подходящия за вас модел и кажете „Здравей“ на слънчевото лято!

