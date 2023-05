Обичаш обувките? Слушай радио N-JOY и рубриката на Deichmann - епизод 7

Май дойде, а с него и сезонът на баловете и сватбите! За всяко момиче денят на сватбата, както и абитуриентският бал са незабравими. Важна част от визията са обувките, които почти винаги са на висок ток и допълват официалния тоалет. Този сезон токчетата се завръщат на модната сцена по-ярки от всякога!

Цветовата палитра варира от класическите черно и бяло, през пастелните цветове и бежовото до зашеметяващите ярки цветове, а височината на токчето е въпрос на личен избор.

И тъй като лятото е все по-близо, идва и времето за отворените обувки на ток и любимите сандали!

В Deichmann ще намериш точните обувки за теб!

Новите модели на Deichmann може да видиш ТУК!